Doku Medical - Dudak Dolgusu

Estetik bir dolgu işlemi olan dudak dolgusu işlemi en sık tercih edilen dolgu operasyonlarından biridir. Bu uygulama sırasında hiyalüronik asit içeren dolgu maddelerinin dudaklara enjekte edilmesi sonucunda dudaklar kalınlaşıp dolgunlaşır.

Dudak Dolgusu Nasıl Yapılır?

İşlem öncesinde hastanın dudaklarına anestezik krem sürülür ve işlem yapılacak olan bölgenin uyuşması sağlanır. Dudaklara sürülen bu anestezik krem sayesinde hasta işlem sırasında acı ya da ağrı hissetmez. Dudaklar uyuştuktan sonra dolgu maddesi hastanın dudaklarına enjekte edilir. Hastalara uygulanan dudak dolgusu işlemi cerrahi bir işlem olmamakla birlikte kısa süre içinde tamamlanan bir operasyondur.

Hangi Durumlarda Dudak Dolgusu Yapılır?

Bu işlem genellikle hastanın arzu ettiği estetik görünümün sağlaması için uygulanan bir işlemdir. Dudak dolgusu operasyonu, dudakların hacminden ya da formunda şikayetçi olanların veya değiştirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yöntemlerin başında gelmektedir. Bu operasyon sonrasında kişi kısa süre içerisinde arzu ettiği dudak görünümüne kavuşmaktadır.

Dudak Dolgusu Ne Amaçla Yapılır?

Genellikle estetik kaygı nedeni ile tercih edilen bir işlemdir. Dudak dolgusu işlemi sırasında genellikle dolgu maddesi olarak hiyalüronik asit kullanılmaktadır.

Çene Dolgusuna Neden İhtiyaç Duyarız?

Çene ucunun normalden sivri olması, normal konumundan geride olması, geniş olması ya da çeşitli etkenlerden kaynaklı olarak asimetrik problemlerin ortaya çıkması durumlarında çene dolgusu işlemi yapılabilmektedir.

Çene Dolgusu Avantajları Nelerdir?

Arzu eden hastalara uygulanan çene dolgusu işleminin kişiye sağladığı avantajlardan bazıları şu şekilde sıralanabilmektedir:

● Oldukça kısa bir süre içerisinde tamamlanan bir işlemdir.

● Uygulama sonrasında hastaya uygulanan çene hattının belirginleştirilmesi sayesinde hastanın daha genç bir yüz görünümü elde etmesi sağlanır.

● Kişinin yüz şekline göre uyumlu olacak çene görünümü oluşturulur.

● Çene ucunun geride olması gibi estetik görünümün bozulduğu durumlarda tek seansta ideal çene şeklinin oluşturulmasını sağlar.

● İşlem sonrasında ideal çene formuna kavuşan hastalarda özgüven artışı gözlemlenir.

Çene Dolgusu Ağrılı Mıdır?

Çene dolgusu uygulaması sırasında işlem yapılan bölgede kullanılan lokal anestezi uygulamaları sayesinde son derece ağrısız ve acısız bir işlem süreci geçirilmektedir. Çene dolgusu işlemi süresince hastaların konforu ön planda tutulmaktadır.

Çene Dolgu İşlem Ne Kadar Sürmektedir?

Hastalara uygulanan bu dolgu işlemi genellikle kısa süreli bir işlemdir. Ortalama yaklaşık 15 dakika içerisinde tamamlanan bir işlemdir. İşlem sırasında hastanın acı ya da ağrı hissetmemesi için uygulanan lokal anestezinin işlevini yerine getirmesi beklenir. Bu nedenle işlem yaklaşık 30 dk. gibi bir süre içerisinde tamamlanır.

Alloblast Nedir?

Yüksek teknolojinin ve doku mühendisliği teknikleri sayesinde hayatımıza giren Alloblast ile mevcut kök hücrelerden yeni kök hücreler oluşturulup çoğaltılarak hücrelerin ve dokuların yenilenmesi hedeflenmektedir. Elde edilen bu hücreler pek çok farklı alanda kullanılabilmektedir.

Alloblast Nasıl Uygulanır?

Uygulama sırasında hazır dokular kullanılmakta olup laboratuvardan gönderilen bu hücreler kullanıma hazır bir şekilde bekletilir. Cilt üzerine sürülen lokal anestezik krem yardımıyla cilt uyuşturulduktan sonra, cilt içerisine papül yaratacak şekilde mezoterapi benzeri enjeksiyonlar yapılarak Alloblast uygulaması gerçekleştirilir. Bu uygulama oldukça kolay bir tedavidir ve kişinin günlük hayatını etkilememektedir.

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