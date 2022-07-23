Doktorlardan izmarit temizliği

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri, tütünle mücadele kapsamında bir etkinliğe imza attı. Hastanenin bahçesinde yere atılan izmaritleri toplayarak poşetlere dolduran hekimler, burada bulunan kişilere de tütün ürünlerinin hem sağlığa hem de çevreye verdiği zararlar hakkında konuşma yaptı.

