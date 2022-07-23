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23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:30:00

Doktorlardan izmarit temizliği

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Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri, tütünle mücadele kapsamında bir etkinliğe imza attı.

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimleri, tütünle mücadele kapsamında bir etkinliğe imza attı. Hastanenin bahçesinde yere atılan izmaritleri toplayarak poşetlere dolduran hekimler, burada bulunan kişilere de tütün ürünlerinin hem sağlığa hem de çevreye verdiği zararlar hakkında konuşma yaptı.

Etiketler : ankara tütünle mücadele izmarit temizlik
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