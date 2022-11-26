Doktor sahaf

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan pratisyen doktor İbrahim Açıkalın (64) 30 yıllık hekimlik hayatının ardından, birikimi olan bin 500 kitabının bin 200'ünü sermaye yaparak sahaflığa başladı.

30 yıl pratisyen hekimlik yaptıktan sonra, emeklilik hayatında kitaplarla geçirdiği vakti iş alanına taşıyan Açıkalın, "Evimde bin 500 kitap vardı. Bu kitapları ne yapacağımı düşünürken aklıma bu sahaflık işi geldi. Şimdi 15 bin kitabım var" dedi.