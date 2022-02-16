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16 Şubat 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 14:00:00

Doktor maaşı can dostlara

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Zonguldak Alaplı'da aile hekimi Sezgin Melek, yaklaşık 20 yıldır sokak hayvanlarının bakımı ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. Yıllardır maaşının yarısını "can dostları" için harcayan Sezgin Melek, bakıma muhtaç olanları veterinere götürüp tedavi ettiriyor.

Zonguldak Alaplı'da aile hekimi Sezgin Melek, yaklaşık 20 yıldır sokak hayvanlarının bakımı ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. Yıllardır maaşının yarısını "can dostları" için harcayan Sezgin Melek, bakıma muhtaç olanları veterinere götürüp tedavi ettiriyor.

Sahiplendiği köpekler için yaptırdığı kulübeleri doğada uygun alanlara koyarak barınmalarını sağlayan doktor, "Prenses" ve "Minik" gibi isimler verdiği hayvanlara sevgiyle bakıyor. Sezgin Melek, hayvanların Allah'ın insanlara emanet ettiği sessiz kullar olduğunu söyledi.

Hayvanların binlerce yıldır insanların dostları olduğunu belirten Melek, "Bundan 50 yıl önce hepimizin kapısının önünde köpekler vardı, bizi koruyorlardı. Apartman hayatı başlayınca ortada kaldılar. İnsanlık modernleştikçe onların yaşam alanları da azaldı. Onların dışarıda gariban kalmasına, açlık çekmesine dayanamıyorum." dedi. Melek, sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi için elinden geleni yaptığını anlatarak, şunları kaydetti: "Kasap arkadaşlarımız var, sağ olsunlar onlar da yardımcı oluyor. Hayvanlara iyi davranmak, onları doyurmak, korumaya almak sadece birkaç kişinin değil, tüm insanlığın görevi olmalı. Buradaki en önemli nokta bu. Çünkü Müslüman olmak, insan olmak, değerlere sahip çıkmak birkaç kişinin değil, bütün insanların görevi. Zaten herkes mahallesindeki, köyündeki hayvanlara sahip çıkarsa sorun kalmaz. Bu dünya hepimizin, sadece insanın değil."

Her ay kedi ve köpeklere 10'ar çuvala yakın mama aldığını aktaran Melek, "Maaşımın yarısını kedi ve köpeklere mama almaya ayırıyorum. Helali hoş olsun çünkü onlar Allah'ın sessiz kulları. Şükürler olsun devletimiz bize veriyor, biz de ihtiyaç sahiplerine vermeye çalışıyoruz. Aslında bu yardımımı paylaşmak da istemiyorum ama insanlara örnek olması açısından faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Etiketler : Doktor maaşı can dostlara KEDİ KÖPEK Melek
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