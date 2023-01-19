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19 Ocak 2023 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 18:00:00

Doktor çift aynı hastanede şifa dağıtıyor

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde okurken tanışan ve 2017'de hayatını birleştiren doktor çift, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde görev yapıyor. Mesleği severek icra eden Ahmet ve Merve Kılınç çifti hem işte hem de evde birbirlerine destek oluyor.

Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde görev yapan doktorlar Ahmet ve Merve Kılınç çifti hayatın ve mesleğin zorluklarını beraber göğüslüyor. Antalya'da 2009 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ahmet Kılınç, son sınıfta okuduğu sırada aynı fakültede 5'inci sınıfta öğrenimini sürdüren Merve Karaca ile tanıştı. Yolları aynı üniversitede kesişen, mezun olduktan kısa bir süre sonra da hayatını birleştiren çift, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinin birinci katında yaklaşık 5 aydır birlikte görev yapıyor. Mesleklerini Kilis'te severek sürdüren, 3 çocuk sahibi çift, hem işte hem de evde birbirlerine destek oluyor. Genel Cerrah Op. Dr. Ahmet Kılınç (32), çocukluk yıllarında çevresinde sevdiği doktorlar olduğunu ve o zamanlarda doktor olmaya karar verdiğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2016'da mezun olduktan sonra zorunlu hizmet için Bitlis'in Mutki ilçesinde toplum sağlığı merkezinde doktorluk yaptığını belirten Kılınç, 6 ay sonra girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı kazanarak genel cerrahi eğitimi almaya başladığını ve 2017 yılında eşiyle hayatını birleştirdiğini dile getirdi. Konya Şehir Hastanesinde eşiyle 4 yıl çalıştıktan sonra Kilis'e tayin olduklarını ifade eden Kılınç, hayat arkadaşıyla aynı hastanede görev yapmanın kendisine artılarının olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Hastanede yaşadığım zorlu anları, ameliyatları, stresli ve sıkıntılı anlarımı eve gidince paylaşacağım birisi oluyor. Benim ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor. O da o şekilde bana karşılık veriyor. Hem hastane ortamında hem evde dertleşmek benim için çok artısı oluyor. En büyük yönlendiricim eşim Merve Hanım oldu. Benim başarılı bir cerrah olmam, başarılı işler yapmam konusunda eşim çok destek oluyor. Kendisine güvenen arkasında duran yaptığı işleri takdir eden bir eşi olunca insanın büyük işlerin altından kalkmak daha kolay oluyor."

"Birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum" Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görev yapan Uzman Dr. Merve Kılınç da hayatının en önemli dönüm noktalarından birinin eşi Ahmet'le tanışmak olduğunu söyledi. Meslektaşlarına göre hayata daha erken atıldıklarını dile getiren Kılınç şöyle konuştu: "Şu an 31 yaşındayım ve 3 çocuk annesiyim. 4 yaşında bir oğlumuz ve 2 yaşında ikiz kızlarımız var. Allah inşallah herkese nasip etsin. Hayata dediğim gibi biraz erken başladık. Eşimle birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Ben eşimin her zaman cerrahi alanda iyi olduğunu biliyordum. Eşimi sürekli takdir edip onu her konuda cesaretlendiriyorum, o da beni aynı şekilde. Yani yapacağım her işte birbirimizi iyi yönde çok teşvik etmeye çalışıyoruz. Bunun eşler açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Hem mesleki kariyer hem de hayat anlamında daha eşleri ileriye götürecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Eşim çok ilgili bir baba. İş yerimizde de verimli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Etrafımızdaki insanlar hep 'Çok gençsiniz, 3 çocuk, ne ara hayata başladınız?' diyor. Bu konuda eşimle birbirimizi hem evde hem de işte destekliyoruz."

Etiketler : kilis doktor çift
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