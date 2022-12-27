VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin kararı imzaladı: Tavan fiyat uygulayana petrol yok
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar uyarısı
Çin'de yurt dışı seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla bilet aramaları tavan yaptı
Bayramov: Barış görüşmelerinde çok kısıtlı gelişme elde edildi
Taha Akgül yılın serbest stil güreşçisi seçildi
Başkan Erdoğan, Politika Kurulu Başkanvekilleri ile bir araya geldi!
27 Aralık 2022 Salı 18:30:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 18:30:00

Doğurduğu bebeği pencereden atarak öldüren kadına müebbet hapis

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da, evinde doğurduğu bebeğini pencereden atarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan sanık Ece Ç. katılmazken, avukatı ve babası hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanık Ece Ç'ye beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğuna karşı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezasını müebbet hapis cezasına indirdi.

Mahkeme başkanı oy çokluğu ile alınan bu karara muhalefet şerhi koyarak, sanığın beklenmeyen bir gebelik yaşadığından doğum anında iradesinin kırıldığını belirtti.

Mahkeme başkanı, sanığın gizli gebelik geçirdiğini, beklenmedik ve ani şekilde başlayan doğumu öngöremediğini ve doğum sonrasında yaşadığı korku ve panik haliyle psikolojik çözünme yaşadığını ifade etti.

Başkan, sanığın bu durumda tıp literatüründe "gebelik inkarı" olarak tarif edilen akut ve geçici bir mental çözülme durumu içinde olduğunu ve bebeğinin ölümüne istemsiz sebebiyet verdiğini kaydetti.

Başkan muhalefet şerhinde sanığın gebelik durumunun farkında olması durumunda gebeliğini sonlandırma imkanı olduğunu da belirterek sanığa ceza verilmesine yer olmadığına yönelik görüşünü bildirdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ece Ç'nin geçen yıl tanıştığı erkek arkadaşından hamile kaldığı anlatıldı. İddanamede, başlangıçta hamile kaldığını fark etmeyen sanığın, salgın hastalık nedeniyle uzun süre doktora gidemediği belirtildi.

Sanığın gaz sancısı çektiğini düşünerek buna yönelik evde tedaviler uyguladığı aktarılan iddianamede, sonrasında ise 3 ay geçmesine rağmen durumu fark edemeyen Ece Ç'nin hamile olduğunu anlayıp, bu durumu çevresinden gizlediği ifade edildi.

İddianamede, 18 Mayıs 2020'de Büyükçekmece'deki evinde doğum sancıları başlayan sanık Ece Ç'nin, evinin tuvaletinde kendi başına doğum yaptığı belirtilerek, dünyaya getirdiği bebeğini evinin penceresinden dışarı atmak suretiyle öldürdüğü anlatıldı.

'Sağ doğduktan sonra öldürüldü'

Adli Tıp Kurumunca yapılan otopsi sonucunda bebeğin sağ olarak doğduktan sonra öldürüldüğüne yönelik rapora da iddianamede yer verildi.

Sanığın anne, baba ve kardeşinin de ifadelerinde, sanığın hamile olduğunu bilmediklerini, komşularının uyarısı üzerine evlerinin penceresinden bir bebek düştüğünü öğrendiklerini söyledikleri belirtilen iddianamede, tanık anlatımlarının sonucunda bu kişilerin hamileliği bilmedikleri yönündeki kısmının, sanığı korumaya yönelik beyanlar olduğu vurgulandı.

İddianamede, sanık Ece Ç'nin ifadesinde bebeği aşağı nasıl attığını hatırlamadığını, elinden düşmüş olabileceğini söyleyerek suçlamayı reddettiğine vurgu yapılarak, sanığın "alt soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Etiketler : Bakırköy İstanbul müebbet hapis
Doğum kiloları gitti

Doğum kiloları gitti
Minikleri sevindirdi

Minikleri sevindirdi
Evinde tedavi oluyor

Evinde tedavi oluyor
Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız

Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız
25'inci yıl kutlaması

25'inci yıl kutlaması
Performansı taçlandı

Performansı taçlandı
Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı

Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı
Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı

Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı
'Kutsal Damacana 4' 25 Ocak'ta sinemada

'Kutsal Damacana 4' 25 Ocak'ta sinemada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX