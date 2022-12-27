Doğurduğu bebeği pencereden atarak öldüren kadına müebbet hapis

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan sanık Ece Ç. katılmazken, avukatı ve babası hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanık Ece Ç'ye beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğuna karşı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezasını müebbet hapis cezasına indirdi.

Mahkeme başkanı oy çokluğu ile alınan bu karara muhalefet şerhi koyarak, sanığın beklenmeyen bir gebelik yaşadığından doğum anında iradesinin kırıldığını belirtti.

Mahkeme başkanı, sanığın gizli gebelik geçirdiğini, beklenmedik ve ani şekilde başlayan doğumu öngöremediğini ve doğum sonrasında yaşadığı korku ve panik haliyle psikolojik çözünme yaşadığını ifade etti.

Başkan, sanığın bu durumda tıp literatüründe "gebelik inkarı" olarak tarif edilen akut ve geçici bir mental çözülme durumu içinde olduğunu ve bebeğinin ölümüne istemsiz sebebiyet verdiğini kaydetti.

Başkan muhalefet şerhinde sanığın gebelik durumunun farkında olması durumunda gebeliğini sonlandırma imkanı olduğunu da belirterek sanığa ceza verilmesine yer olmadığına yönelik görüşünü bildirdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ece Ç'nin geçen yıl tanıştığı erkek arkadaşından hamile kaldığı anlatıldı. İddanamede, başlangıçta hamile kaldığını fark etmeyen sanığın, salgın hastalık nedeniyle uzun süre doktora gidemediği belirtildi.

Sanığın gaz sancısı çektiğini düşünerek buna yönelik evde tedaviler uyguladığı aktarılan iddianamede, sonrasında ise 3 ay geçmesine rağmen durumu fark edemeyen Ece Ç'nin hamile olduğunu anlayıp, bu durumu çevresinden gizlediği ifade edildi.

İddianamede, 18 Mayıs 2020'de Büyükçekmece'deki evinde doğum sancıları başlayan sanık Ece Ç'nin, evinin tuvaletinde kendi başına doğum yaptığı belirtilerek, dünyaya getirdiği bebeğini evinin penceresinden dışarı atmak suretiyle öldürdüğü anlatıldı.

'Sağ doğduktan sonra öldürüldü'

Adli Tıp Kurumunca yapılan otopsi sonucunda bebeğin sağ olarak doğduktan sonra öldürüldüğüne yönelik rapora da iddianamede yer verildi.

Sanığın anne, baba ve kardeşinin de ifadelerinde, sanığın hamile olduğunu bilmediklerini, komşularının uyarısı üzerine evlerinin penceresinden bir bebek düştüğünü öğrendiklerini söyledikleri belirtilen iddianamede, tanık anlatımlarının sonucunda bu kişilerin hamileliği bilmedikleri yönündeki kısmının, sanığı korumaya yönelik beyanlar olduğu vurgulandı.

İddianamede, sanık Ece Ç'nin ifadesinde bebeği aşağı nasıl attığını hatırlamadığını, elinden düşmüş olabileceğini söyleyerek suçlamayı reddettiğine vurgu yapılarak, sanığın "alt soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.