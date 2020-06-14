14 Haziran 2020 Pazar 12:11:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 12:11:00
Doğu'nun verimli yaylaları göçerlerlerle şenlendi
Kaynak: AA
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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaylalarda, göçerlerin 3 aylık yaz mevsimindeki zorlu ve keyifli mesaisi başladı. Taşlıçay ilçesindeki başta Sinek ve Derecek olmak üzere farklı bölgelerde bulunan yaylalar, yaz boyunca Iğdır ve Doğubayazıt ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan göçerlere ev sahipliği yapıyor.
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