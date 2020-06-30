Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor!

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30 Haziran 2020 Salı 10:36:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 11:06:00

Doğuda yağmur, diğer bölgelerde kavurucu sıcak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Haziran hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz'de gün içerisinde yağışlı hava etkili olurken yurdun diğer bölgelerinde güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Öte yandan sıcaklıların Güneydoğu Anadolu ve Ege'de 38 40 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu 30 Haziran Salı günü özellikle de dışarıda işi olanlar tarafından merakla araştırılıyor. Merak edilen detaylar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre gün içerisinde özellikle de öğle saatlerinde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 30 Haziran hava durumu raporu ile ilgili detaylar…

HAVA DURUMU – 30 HAZİRAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Rize, Muş ve Van çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

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