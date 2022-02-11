Doğu Ekspresi sonrası cirit şov

Kars'a Doğu Ekspresi ile keyifli bir yolculuk yapan turistler sonrasında da cirit heyecanına tanıklık ediyor.



Salgın nedeniyle ara verilen seferlerine bir süre önce yeniden başlayan Doğu Ekspresi ile Kars'a giden yerli ve yabancı turistler, karda oynanan cirit oyununu beğeniyle izliyor. Yolcular trenden indikten sonra turlarla Selim ilçesine bağlı Kekeç köyüne gidiyor.

Turistler dün de, Kars Kafkas, Akçakale, Başköy Allahuekber Dağı, Darboğaz ve Koşapınar Köyü Atlı Spor kulüplerinin kıyasıya müsabakasını izledi. Davul, zurna eşliğinde başlayan cirit müsabakasında zaman zaman izleyiciler halay çekti.