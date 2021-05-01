Doğayı canlandıran adam

İlçeye bağlı Ambar köyünde yaşayan Tekinli, 10 yıldır kendini doğaya adadı.



Doğanın korunamadığı için dağların çıplak kaldığını söyleyen Tekinli, "Dağlarda hiç ağaç yok. Mevcut olanı daha iyi hale getirip gelecek nesillere aktarabilirsek ne mutlu bize. Dağlarımızdaki bu bitkiler, çiçekler, kültürel hazinelerimiz" ifadelerini kullandı.