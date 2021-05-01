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01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00:00

Doğayı canlandıran adam

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Karaman'ın Ayrancı ilçesinde koyun üreticisi 53 yaşındaki Bekir Tekinli Türkiye'nin çeşitli yerlerinden elde ettiği çiçek soğanlarını, bahçesinde çoğaltıp köyündeki dağlara ekiyor.

İlçeye bağlı Ambar köyünde yaşayan Tekinli, 10 yıldır kendini doğaya adadı.

Doğanın korunamadığı için dağların çıplak kaldığını söyleyen Tekinli, "Dağlarda hiç ağaç yok. Mevcut olanı daha iyi hale getirip gelecek nesillere aktarabilirsek ne mutlu bize. Dağlarımızdaki bu bitkiler, çiçekler, kültürel hazinelerimiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : karaman ayrancı bekir tekinli
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