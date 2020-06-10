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10 Haziran 2020 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 13:00:00

Doğaseverler Nemrut Gölü'nün çevresini 12 saatte turladı

Kaynak: IHA

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Bitlis Doğa Spor Kulübünün 7 üyesi, Nemrut Krater Gölü etrafını 12 saatte turladı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında “Mükemmeliyet Ödülü” alan Nemrut Krater Gölü, yerli ve yabancı turizmin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Hem fotoğraf severlerin hem de doğaseverlerin ziyaret için en çok tercih ettiği yerlerden biri olan Nemrut Krater Gölü, pandemi döneminde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sabah 06.00’da başlayan yaklaşık 40 kilometrelik yolu 12 saatte tamamlayan kulüp üyeleri, Avrupa Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında mükemmeliyet ödülü alan Nemrut Krater Gölü’ne dikkat çekmek için etkinliklerini sürdürüyor. Doğaseverler, dünyanın ikinci ve Türkiye’nin en büyük krater gölü olan yaklaşık 2 bin 900 metre yüksekliğindeki Nemrut Krater Gölü çevresini 12 saatte dolaşarak muhteşem manzarayı fotoğrafladılar.

Bir yandan doğanın yemyeşil rengi bir yandan da krater gölünün mavimsi ve henüz yer yer erimeyen karların beyazımsı rengiyle adeta renk cümbüşüne dönüşen krater gölünün zirvesine tırmanan doğaseverler, muhteşem güzelliğe sahip kalderayı seyretmenin tadını çıkarıyor.

Bitlis Doğa ve Spor Kulübünün düzenlediği etkinlik kapsamında bir araya gelen 7 doğasever, tırmandıkları Nemrut Krater Gölü zirvesinde yaklaşık 40 kilometre alana sahip kraterin çanağındaki gezilerini 12 saatte tamamladılar. Nemrut Krater Gölü ile yeşil, mavi ve beyaz tonlarının bir arada görülebildiği manzarada fotoğraf çektirip kahvaltı yapan doğaseverler, bu muhteşem manzarayı görmek için insanları davet ettiler.

Bitlis’in güzelliklerini tanıtmak amacıyla sıklıkla farklı etkinliklerle doğaseverleri bir araya getirdiklerini belirten Bitlis Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, Nemrut Krater Gölü çanağının etrafındaki gezilerini 12 saatte tamamladıklarını söyledi. Bitlis’in turizm için vazgeçilmez bir zenginliğe sahip olduğunu dile getiren Araboğa, bu tür etkinlikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında gördüklerini vurgulayarak, “Memleketimiz gerçekten her yönüyle güzel bir yerdir. Hem kış turizmi hem inanç turizmi hem de doğa turizmi açısında mutlak surette ziyaret edilecek çok sayıda yerler var. Bizde bugün 7 arkadaşımızla birlikte dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük tuzlu ve sodalı krater gölü zirvesine tırmandık. Hem bu muhteşem manzarayı fotoğrafladık hem de bu manzarada kahvaltımızı yaptık. Yaklaşık 40 kilometrelik turumuzu 12 saatte tamamladık” dedi.

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