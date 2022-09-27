Doğan Grup CEO'su Erdoğan Yıldırım: İnşaatta Proje Yönetimi Projenin Başarısına Doğrudan Etkide Ediyor
İnşaat sektöründe dikkat çeken çalışmalarda bulunan Doğan Grup CEO'su Erdoğan Yıldırım, inşaatta proje yönetiminin proje başarısını doğrudan etkilediğini belirtti. Yıldırım, “Proje, bir çeşit üretimdir. İnşaat sektöründe proje aşaması oldukça önemli. Bu aşamada yapılacak çalışmalar, yapıların inşa edilmesini de doğrudan etkiler. Bu nedenle proje aşamasında titiz bir çalışma gerçekleştirilmeli.”
Doğan Grup olarak çalışmalarına profesyonel bir şekilde devam ettiklerini belirten Erdoğan Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Bir projenin belirlenen zaman, kapsam ve maliyette tamamlanabilmesi için proje yönetiminin kurumsal bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu süreç içinde yapılacak çalışmaların nitelikleri, projenin seyrini doğrudan etkileyecektir."
Proje Yönetiminde Sistemli Çalışma Önemli
Proje yönetiminde sistemli çalışmanın önemli olduğunu belirten Erdoğan Yıldırım, "Biliyorsunuz bir yapının inşasına başlamadan önce proje aşamasında doğru bir çalışma sistemi benimsemelisiniz. Projelerin başlangıç aşamasından kapanış, son evresine kadar ki tüm süreç boyunca kaynakların, maliyetin ve zamanın birlikte yönetilmesi zorunluluktur. Projenin her aşamasının başarılı bir şekilde sonuçlanması için titizlikle çalışılması gerekmektedir." ifadelerinde bulundu.
- Doğan Grup CEO'su Erdoğan Yıldırım: İnşaatta Proje Yönetimi Projenin Başarısına Doğrudan Etkide Ediyor
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