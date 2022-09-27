Doğan Grup CEO'su Erdoğan Yıldırım: İnşaatta Proje Yönetimi Projenin Başarısına Doğrudan Etkide Ediyor

Doğan Grup olarak çalışmalarına profesyonel bir şekilde devam ettiklerini belirten Erdoğan Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Bir projenin belirlenen zaman, kapsam ve maliyette tamamlanabilmesi için proje yönetiminin kurumsal bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu süreç içinde yapılacak çalışmaların nitelikleri, projenin seyrini doğrudan etkileyecektir."

Proje Yönetiminde Sistemli Çalışma Önemli

Proje yönetiminde sistemli çalışmanın önemli olduğunu belirten Erdoğan Yıldırım, "Biliyorsunuz bir yapının inşasına başlamadan önce proje aşamasında doğru bir çalışma sistemi benimsemelisiniz. Projelerin başlangıç aşamasından kapanış, son evresine kadar ki tüm süreç boyunca kaynakların, maliyetin ve zamanın birlikte yönetilmesi zorunluluktur. Projenin her aşamasının başarılı bir şekilde sonuçlanması için titizlikle çalışılması gerekmektedir." ifadelerinde bulundu.