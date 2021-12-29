Doğal Saç Ekimi Sonuçları Nasıl Elde Edilir? Este Favor Saç Ekimi Anlatıyor!

Bu sebeple de hem doğal görünen saçlara sahip olmanız, hem de bu sonuçtan tamamen memnun olmanız bizim için önemli.

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Doğal görünümlü saç ekimi nasıl yapılır?

Doğal görünümlü saçların en önemli sırrı, saçların ekim yönüdür. Farklı bölgelerden alınarak saç eksikliğinin olduğu alana nakledilen binlerce saç greftinin saçların büyüme yönü dikkate alınarak ekilmesi sayesinde saçların oldukça doğal görünür. Üstelik yine sizin greftleriniz kullanıldığından, pek de bir şey değişmiyor ve doğallıktan hiçbir şey kaybetmiyoruz. Sadece kıl kökleriniz yer değiştirmiş gibi düşünebilirsiniz. Böylesine basit bir mantığa dayandığı için de doğallığı aşikar olan bir uygulamadır saç ekimi.

Saç ekimi yapıldığı belli olur mu?

Saç ekimi işleminin sonradan belli olup olmayacağını soran hastalarımız oluyor zaman zaman. Doğallığı baz alarak gerçekleştirilen saç ekimi operasyonu, gerekliliklere dikkat ederek gerçekleştirildiğinde sonradan belli olmamaktadır. Uygun tekniklerin kullanılması, kişinin cilt ve saç yapısına, ekim yapılacak bölgeye ve benzeri ayrıntılara göre şekillenir. Bunun yanı sıra saç köklerinin doğru bir açı ve yön ile ekilmesi sonuçların doğal olmasını sağlar. Saç çizgisinin de korunması durumunda, doğallığı ile göz kamaştıran saçlarınızın saç ekimi ile hayat bulduğu anlaşılmayacaktır.

Saç ekiminden sonra saçımın doğal görünmesi için neler yapmalıyım?

Saç ekimi sonrasında, yapılan işleme bağlı olarak saçlarınız zaten doğal görünecektir. Kendi saç greftlerinizin kullanılması ve ekim bölgesi, çizgisi ve yönü itibariyle doğal görünmesine bağlı olarak, doğallığınızı koruyacaksınız. Ancak bunun dışında saç ekimi sonrasında saç bakımınıza özen göstermeniz gerekir. Bu şekilde doğallığını sağlayacak, sürekliliğini mümkün kılacaksınız. Bu sebeple operasyon sonrasında doktorlarımızın önereceği doğal içerikli şampuanları ve losyonları kullanmanız çok önemli. Hem operasyonun hemen sonrasında ve hatta ilk yıkama sürecinde, hem de sonrasında sürekli olarak belli nitelikte saç ürünlerinin kullanılması doğallığın korunması adına önemlidir.

Tüm bunların yanı sıra doktorunuzu doğru seçmiş olmalısınız. Alanında uzman olan ve tecrübeli bir hekim, size en doğal sonuçları yaratabilir. Bazı teknikler bazı durumlarda ve kişilerde daha doğal ve daha başarılı sonuçlar ortaya koyacağından, bu süreçte kişiye özellik çok elzemdir. Dolayısıyla doktorunuzun da size özel bir süreç planlaması yapması, sonuçların doğallığı adına anlam ifade ediyor. Hekiminizi doğru seçip, uyarı ve önerilerini dikkate almak, sizi daha fazla memnun edecektir.

En iyi saç ekim sonuçları nasıl elde edilir?

Elbette ki saç ekim işleminden sonra herkes mükemmel sonuçları hayal ediyor. Ancak mükemmel sonuçlara giden yolda birkaç önemli ayrıntı var. Saç ekim merkezinin ve de doktorunuzun bilgi, beceri ve tecrübesi elbette ki önemli. Bununla birlikte, doktorunuz ile iyi bir iletişim yakalamış olmanız da önem taşıyor.

Yapılacak olan muayene sonucunda sizin mevcut durumunuza göre en uygun olacak tekniğin tercih edilmesi sonuçların mükemmelliği adına çok önemlidir. Genellikle ekim bölgesi, greft sayısı ve yapısal özellikler gibi unsurlar, saç ekimi tekniğinin seçiminde önemli birer etkendir. Bu doğrultuda mükemmel sonuçlara ulaşmanız da mümkün olacaktır.

Saç ekiminin sonuçları üzerinde önemli boyutta etkisi olan, operasyon sonrası süreci de unutmamak gerek. Operasyon sonrasında yıkama talimatları, saç aksesuarlarını kullanmamak ve benzeri tüm uyarıları dikkate almalısınız. Örneğin; sigara ve alkol kullanımı da bu süreçte olumsuz etkide bulunabilir ve saç ekiminin sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.

Saç ekimi öncesinde de sizi bazı uyarılar bekliyor olacak. Örneğin; operasyondan belli bir süre önce sigara ve alkol almamış olmanız son derece önemlidir. Bu tür ayrıntılar operasyonun başarısına büyük etkide bulunur. Bu yüzden de her birine tam anlamı ile riayet etmek, çok daha başarılı sonuçlara ulaşmayı sağlayacaktır. Böylece doğallığı ve ışıltısı ile göz kamaştıran saçlara sahip olabileceksiniz.

Saç ektirdim. Saçımın mükemmel durması için ne yapmalıyım?

Saç ekimi yaptırdınız ve doktorunuzun uyarılarını dikkate alarak özenli bir iyileşme süreci geçirdiniz. Nihayetinde zaten sağlıklı ve doğal saçlara kavuştunuz. Ancak yine de saçlarınız ile ilgili daha yüksek beklentiniz olabilir. Daha mükemmel görünmesi için doğal şampuanlar, saç kremleri ve benzeri saç ürünleri kullanabilirsiniz. Hem saça ısı uygulama, hem kimyasallar ile bakım yapma, hem de boya gibi ürünleri kullanma sürecinde mutlaka doktorunuzun uyarılarına uymalısınız. Tavsiye edilen ürünleri kullanmaya da özen göstermelisiniz. Çünkü özel içerikli ürünler saçlarınızı korumaya yardımcı olurken, mükemmel görünmesini de sağlayacaktır. Bu şekilde saçlarınız büyüleyici görünecek, hem sizi hem de çevrenizdekileri etkileyecektir. Alacağınız övgüler ile yaşamınıza yeni bir enerji kazandırabilirsiniz.

Saçlarınızın mükemmel olması için elinden gelenin en iyisini yapan bir ekip burada sizin için çalışıyor. Ancak elbette ki bu mükemmel sonuçlar için bir başına yeterli değil. Sizin de gereken özeni göstermeniz şart. Doktorunuzun talimatlarını yerine getirmeniz, hem operasyon öncesi, hem de operasyon sonrası gereken dikkati göstermeniz sonuçların mükemmelliği için şarttır.