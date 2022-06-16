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16 Haziran 2022 Perşembe 15:37:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 15:37:00

Doç. Dr. Onur Özbozkurt, Gazeteciler Cemiyeti'nin Akademik Danışmanı Oldu

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Akademi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, ünlü akademisyen, köşe yazarı ve stratejist Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, basının güçlü temsilcilerinin yer aldığı Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin “Akademik Danışmanlık” görevini üstlendi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen törende Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt'a "Akademik Danışmanlık" belgesini takdim eden Başkan Rüstem Kaya Tepe "Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin stratejik yönetiminde katkı sunacağınız Akademik Danışmanlık görevinizin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. Katkılarınızla kazanacağımız başarılar gelecek zaman içerisinde kuruluşumuz tarafından takdir ve saygıyla anılacaktır." dedi.

Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt ise "Kamuoyunun haber alma ve bilgi edinme hakkı için gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık ve özveriyle çalışan, Mersin'in tanıtılması ve marka değerinin yükseltilmesinde aktif rol üstlenen Mersin Gazeteciler Cemiyeti, bölgemiz ve ülkemiz için çok kıymetlidir ve büyük bir şanstır. Böylesine güçlü bir kuruluşun stratejik yönetiminde Akademik Danışman olarak katkı sağlayacak olmak, benim açımdan onur vericidir. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin Saygıdeğer Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve değerli Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şahsımı bu göreve layık gördükleri için şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Etiketler : Mersin Gazeteciler Cemiyet Rüstem Kaya Tepe Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt
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