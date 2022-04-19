VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çöl tozu hava kalitesini bozdu
Rusya'dan Ukrayna'ya Mariupol ültimatomu
Optik Ve Lazer Ürün Testleri Gelişmiş Eurolab Laboratuvarından Onay Alıyor!
Doç. Dr. Küçükyılmaz: Erdoğan liderliğindeki Türkiye dışında, dünyada barış masası kurabilecek bir a...
Rusya safında savaşmak için başvuru yaptılar
Dikkat çeken Türkiye açıklaması
Bodrum'da ralli heyecanı
2 yıl hapsi istendi
Kendi kanalını açtı
Şarkılar annesine
Gelin görümce kutlaması
Survivor'da şiddet iddiası
Can'dan plaka
Kitap alışverişi
Tesadüfen Türkiye Güzeli oldum
Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt: “Türkiye'nin Turizm Başkenti Mersin Olmalı”
Bakan Çavuşoğlu: Saldırı tesadüf değil
Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 oldu
Bayram ikramiyesi artacak mı?
Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu!
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında 7 kişi daha öldü
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı
Devlet korumasındaki çocuklar 3 bin 500 'rol model' ile buluştu
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu
19 Nisan 2022 Salı 13:27:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 13:27:00

Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt: “Türkiye'nin Turizm Başkenti Mersin Olmalı”

ABONE OL

Akademi Derneği Başkanı, akademisyen, yazar ve stratejist Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, Türkiye'nin turizm başkentinin Mersin olması gerektiğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt "Türkiye'nin en büyük liman kentlerinden birisi olan Mersin'in, eşsiz doğal güzellikleri, on bin yıllık tarihi ve ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin kültür izlerini taşıması sebebiyle ülkemizin turizm başkenti olmaya adaydır. Çünkü Mersin; kültür ve inanç turizmi, yaz turizmi, gastronomi turizmi, kongre ve fuar turizmi, spor turizmi ve sağlık turizmi gibi birçok turizm türüne odaklanabilecek potansiyele sahip özel bir kenttir ve bunu da ispat etmiştir." İfadelerini kullandı.

Turistlerin Mersin'e yönelik ilgilenme düzeyinin artırılması noktasında strateji önerilerinde bulunan Özbozkurt, "Mersin'in, özellikle tarihi, gastronomisi ve doğal güzellikleriyle Avrupa'nın turizm başkenti Barcelona ve inanç turizmi kapsamında turist akınına uğrayan bir Santiago de Compostela veya Cordoba'nın elde ettiği başarıları gerçekleştirecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünmekteyim. Mersin'in sahip olduğu bu eşsiz doğal güzellikleri ve kültürel mirası korumak adına toplumsal farkındalık, bilinç ve duyarlılık düzeyinde artış sağlamak gerekmektedir. Bu yolda, politik aktörler ve belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına, seyahat acentelerinden vatandaşlarımıza hatta yalnızca Mersin ilinde yaşayan değil, kalbi Mersin ile çarpan herkese büyük sorumluluk düşmektedir. Yeter ki birlik olalım ve Mersin'in, ülkemiz turizminin parlayan yıldızı olarak turizmdeki başkentimiz olması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterelim." Kelimeleriyle devam etti.

Etiketler : Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt Compostela Özbozkurt Turistlerin Mersin
Ringe çıktı

Ringe çıktı
Ringe çıktı

Ringe çıktı
Utangaç tavırlar

Utangaç tavırlar
Henry'yi kucakladı

Henry'yi kucakladı
Yurtdışına taşınmadım

Yurtdışına taşınmadım
Annesine yaklaştı

Annesine yaklaştı
Banderas'ın davetlisi

Banderas'ın davetlisi
Bebek göründü

Bebek göründü
En baba itiraf

En baba itiraf

EN ÇOK OKUNAN HABERLER