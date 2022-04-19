Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt: “Türkiye'nin Turizm Başkenti Mersin Olmalı”

Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt "Türkiye'nin en büyük liman kentlerinden birisi olan Mersin'in, eşsiz doğal güzellikleri, on bin yıllık tarihi ve ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin kültür izlerini taşıması sebebiyle ülkemizin turizm başkenti olmaya adaydır. Çünkü Mersin; kültür ve inanç turizmi, yaz turizmi, gastronomi turizmi, kongre ve fuar turizmi, spor turizmi ve sağlık turizmi gibi birçok turizm türüne odaklanabilecek potansiyele sahip özel bir kenttir ve bunu da ispat etmiştir." İfadelerini kullandı.

Turistlerin Mersin'e yönelik ilgilenme düzeyinin artırılması noktasında strateji önerilerinde bulunan Özbozkurt, "Mersin'in, özellikle tarihi, gastronomisi ve doğal güzellikleriyle Avrupa'nın turizm başkenti Barcelona ve inanç turizmi kapsamında turist akınına uğrayan bir Santiago de Compostela veya Cordoba'nın elde ettiği başarıları gerçekleştirecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünmekteyim. Mersin'in sahip olduğu bu eşsiz doğal güzellikleri ve kültürel mirası korumak adına toplumsal farkındalık, bilinç ve duyarlılık düzeyinde artış sağlamak gerekmektedir. Bu yolda, politik aktörler ve belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına, seyahat acentelerinden vatandaşlarımıza hatta yalnızca Mersin ilinde yaşayan değil, kalbi Mersin ile çarpan herkese büyük sorumluluk düşmektedir. Yeter ki birlik olalım ve Mersin'in, ülkemiz turizminin parlayan yıldızı olarak turizmdeki başkentimiz olması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterelim." Kelimeleriyle devam etti.