Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddiasıyla ilgili davada Dilan-Engin Polat çifti ve baba Sezgin Polat hakim karşısına çıktı. Dilan Polat dava başlar başlamaz yere çökerek sinir krizi geçirdi.

TUTUKLULUKLARI SÜRECEK



"Allah'ım hiçbir suçum yok, Allah'ım ne olur kurtar" diye mahkemede ağlayan Dilan Polat salondan çıkarıldı. Duruşmada bulunan Banu Parlak ise Polat'a 'Buradayım Dilan, buradayım geçecek bunlar bitecek' diye destekte bulundu. Mahkeme Dilan-Engin Polat çifti ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi. Polat çifti 'kara para' aklama suçlamasıyla tutulu bulundukları için cezaevinde kalmaya devam edecek.