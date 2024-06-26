Diz çöküp tahliye yalvardı... Polat çiftine silahlı saldırı davasında tahliye
Kaynak: DHA
Dilan Polat, ‘silahlı saldırıya azmettirmek'ten yargılandığı davada sinir krizleri geçirdi. “Allah'ım ne olur beni kurtar” diye ağlayan Polat, bu davadan tahliye edildi.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddiasıyla ilgili davada Dilan-Engin Polat çifti ve baba Sezgin Polat hakim karşısına çıktı. Dilan Polat dava başlar başlamaz yere çökerek sinir krizi geçirdi.
TUTUKLULUKLARI SÜRECEK
"Allah'ım hiçbir suçum yok, Allah'ım ne olur kurtar" diye mahkemede ağlayan Dilan Polat salondan çıkarıldı. Duruşmada bulunan Banu Parlak ise Polat'a 'Buradayım Dilan, buradayım geçecek bunlar bitecek' diye destekte bulundu. Mahkeme Dilan-Engin Polat çifti ve baba Sezgin Polat için tahliye kararı verildi. Polat çifti 'kara para' aklama suçlamasıyla tutulu bulundukları için cezaevinde kalmaya devam edecek.