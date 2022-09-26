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Diyetisyen Nuray ÇAĞALDOĞAN'dan Metabolizmayı Hızlandıran Altın Öneriler
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26 Eylül 2022 Pazartesi 10:10:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 10:10:00

Diyetisyen Nuray ÇAĞALDOĞAN'dan Metabolizmayı Hızlandıran Altın Öneriler

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Diyetisyen olarak çalışmalarda bulunan, bir yandan da insanlara sağlıklı beslenmeye yönelik açıklamalarda bulunan Diyetisyen Nuray ÇAĞALDOĞAN, metabolizmayı hızlandıran altın önerilerde bulundu.

Genetik yapı, ilerleyen yaş ve hormonal sorunların metabolizma hızını yavaşlattığını belirten Nuray ÇAĞALDOĞAN, metabolizmayı nasıl hızlandırmak gerektiğine yönelik tavsiyelerde bulundu: "Metabolizmayı hızlandırmanın pek çok yöntemi bulunuyor. Protein tüketimi çok önemli. Proteinler, vücutta sindirilirken yoğun bir enerji harcanmasına neden olur. Bu ise kalori yakımının da hızlanmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra gün içinde bolca su tüketilmesi, çok düşük kalorili diyetlerden uzak durulması; metabolizmanın hızlanmasını sağlayan diğer unsurlar. Hareketsizlik ve hatalı beslenme, yağ kitlesinin oranı artıyor. Bu da kas kitlesinin oranının düşmesine neden oluyor. Bunlara paralel olarak metabolizma hızının yavaşladığını görüyoruz."

"Protein Tüketimi Oldukça Önemli"

Protein tüketiminin metabolizma hızını arttırma konusunda bir hayli başarılı olduğunu belirten Nuray ÇAĞALDOĞAN, konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Proteinlerin vücutta sindirilirken harcattıkları enerji, birçok besin ögesinden çok daha fazla. Protein tüketimi ile vücut kalori almakla birlikte vücutta yakılan kaloriler de artıyor. Yoğurt, et ürünleri, yumurta gibi gıda ürünleri protein bakımından zengin. Bu nedenle bu tür gıda ürünlerini sofralarımızdan eksik etmemeliyiz."

"Gün İçerisinde Bolca Su Tüketilmeli"

Su tüketiminin insan sağlığına her açıdan faydalı olduğunu belirten Nuray ÇAĞALDOĞAN, konuyla ilgili açıklamalarında gün içinde bolca su tüketmenin metabolizmanın hızlanma konusuna etkilerinden bahsetti: "Günlük 2 ila 2,5 litre su tüketilmesi vücuda pek çok açıdan katkıda bulunuyor. Her şeyden önce su tüketerek metabolizma hızınızı arttırmış oluyorsunuz. Bunun yanı sıra susuzluktan kaynaklanan sorunları da önlemiş oluyorsunuz."

"Çok Düşük Kalorili Diyetlerden Uzak Durulmalı"

Çok düşük kalorili diyetlerden uzak durulmasının bir hayli önemli olduğunu belirten Nuray ÇAĞALDOĞAN, "Düşük kalorili diyetlerden, bedenin asgari düzeyde alması gereken besinlerden mahrum kalmasına neden olmakla birlikte bu durum, kas kayıplarının meydana gelmesine sebebiyet veriyor. Kas kaybı da bilindiği üzere metabolizmanın çok daha yavaş bir şekilde çalışması anlamına geliyor. Bu hususları düşündüğümüzde neden çok düşük kalorili diyetlerden uzak durmamız gerektiğini de anlayabiliriz." sözleriyle açıklamalarını sürdürdü.

"Uyku Kalitesi Çok Önemli"

"Vücut Uykuda kendisini onarır ve vücut yenileyici hormonlar uyku esnasında yükselir. Yani metabolizmanın canlanması için kaliteli bir uyku şart."

"Kas Dokusunu Koruyun"

"Metabolizma hızı için kas dokusunun yüksek olması çok önemli bir faktör. Bu nedenle kaslarımızı düzenli olarak çalıştırmak ağırlık egzersizleri yapmak düzenli olarak Zumba, ip atlamak gibi tempolu yürüyüşler gibi aktivitelerde bulunmak kas kütlemizi artırmaya yardımcı olacaktır."

"Açlığınızı ertelemeyin"

"Vücudumuz bize sürekli sinyal göndermektedir. Bizler o sinyali dinlersek şayet metabolizma hızımız düşmez. Yani acıkmadan herhangi bir şey yemiyoruz açlığımızı ertelemiyoruz."

Etiketler : Nuray ÇAĞALDOĞAN metabolizma hızımız Kas Dokusunu Koruyun
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