Herkesin kafasına göre diyet yapması diyetisyenleri kızdırdı. Diyet seçiminde meslektaşlarına kızan da var hastalarına kızan da...



Akdeniz diyeti, paleo diyeti, ketojenik diyet, dash diyeti, glütensiz diyet, aralıklı oruç diyeti şeklinde uzayıp giden kime ne faydası olduğu tam olarak anlaşılmadan organ hasarına, ölümlere kadar götürebileceği hesaplanmadan insanı bir çeşit maratona sürükleyen bu listenin alternatiflerini yazmak mümkün.

UZMANLAR NE DİYOR?

Diyetler nasıl seçilmeli, hangi diyet organlara hasar verir, diyet öldürür mü gibi tüm merak edilen soruların yanıtını alanında uzman isimlere sorduk. Neye niyet ölüme diyet dememek için haberimize göz atın.

Popüler diyetler yanlış yapıldığında bazı hastalıklara neden olabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz, yanlış diyetlerin sindirim problemlerine, metabolik sorunlara, kan şekeri problemlerine, baş ağrısına, yorgunluğa, halsizliğe, öfke problemlerine neden olabileceğini belirtti.

YANLIŞ DİYET KİLO ALDIRIYOR

Popüler diyetlere karşı uyaran Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz, popüler diyetlerin sebep olduğu durumları şöyle özetliyor:

"Popüler diyetler yanlış yapıldığında bazı hastalıklara neden olabilir. Örneğin herhangi bir sağlık sıkıntısı olmadan bilinçsizce yapılan Glütensiz diyette tahıl ürünleri tüketilmeyeceği için bazı besin eksikliklerine neden olabilir.

Ayrıca bağırsakta yaşayan iyi bakteri miktarını azaltarak sindirim sorunlarına neden olabilir. Yanlış ve uzun süre uygulanan ketojenik diyette ise kanda yağ profili değişerek metabolik sorunlara ve kan şekeri sevilerinde de değişikliğe neden olabilir.

Bilinçsiz yapılan diyetler kısa sürede kilo vermenize yardımcı olabilir ancak sonrasında daha fazla almanıza neden olacaktır. Ayrıca bazı diyetler bireylerde yiyecek takıntısı oluşturarak yeme bozukluğuna neden olabilir. Aralıklı oruç u kendi kendine uzun süreli yapan kişilerde metabolizmada yavaşlama, enerji düşüklükleri görülebilmektedir.

Genel olarak yanlış yapılan diyetler demir eksikliği, obezite riskine, malnütrisyona, kemik erimesine ve diyabet gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Aynı şekilde gastrointestinal rahatsızlıklar olan kabızlık, şişkinlik gibi bağırsak hastalıklarına ve ülser, reflüne gibi mide problemlerine neden olabilir."

HANGİ DİYET DAHA ETKİLİ?

Popüler diyetlerle ilgili detaylı bilgi veren Yılmaz, şu şekilde anlattı:

Akdeniz Diyeti: İçeriğinde bol sebzeler, bol meyveler, tahıllı ürünler, zeytinyağı ve Omega 3 kaynağı balık gibi sağlıklı besinlerle beraber az miktarda kırmızı et ve işlenmiş gıdaları içeren bir beslenme programıdır. Kalp sağlığı için sık kullanılan bir diyet türüdür.

Paleo Diyeti: Bu diyet sisteminin içeriği Yaban hayatından toplanan besinlerle beslenmeye yönelik bir diyet sistemidir. Et, balık, sebze, kuruyemişlerden zengin tam tahıl ve işlenmiş hazır paketli gıdalardan uzak bir beslenme programıdır.

Ketojenik Diyet: Vücudu ketozise sokarak yağ yakımını artırmaya yönelik bir diyet programıdır. Bu diyet sisteminde karbonhidratlar sınırlandırılarak yağ alımını artırarak uygulanmaktadır. Toplumda kilo vermek için fazla tercih ediliyor olsa da Epilepsi gibi nörolojik hastaların kullanımı için uygun bir diyet sistemidir.

DASH Diyeti: (Dieary Approaches to stop hypertension) Bol meyveli, bol sebzeli düşük yağlı yoğurt gibi süt ürünlerinin tercih edildiği bir programdır. Bu diyet listesinde doymuş yağ alımı, kırmızı et ve tuz alımı sınırlandırılmıştır. Hipertansiyonu olan kişiler için faydalıdır.

Glütensiz Diyet: Glüten ismi verilen proteinin olduğu besilerin tüketilmemesini içeren bir diyet programıdır. Arpa, buğday, çavdar ve bulgur gibi tahıllarda doğal olarak bulunan bir protein kompleksidir. Bunların tüketilmemesini kapsar. Glütensiz diyet çölyak hastalarının tercih etmesi gereken bir diyet türüdür.

Aralıklı Oruç: Belirli zaman aralıklarıyla yeme periyotları içeren bir beslenme programı sistemidir. Bilinçsizce uzun süre yapılmamalıdır.