Diyet yapmadan tığ gibi olun

Diyet yapmadan tığ gibi yapıyor! İbrahim Saraçoğlu'ndan kilo verdiren kür tarifi

Yaza göre nispeten daha az hareket ettiğimiz kış mevsiminde kilolar alındı. Yazın gelmesiyle birlikte ince kıyafetler ve tatil sezonunun açılmasıyla kilo vermek isteyenlerin sayısı da arttı. Diyet yapmadan hızla kilo vermek isteyenler zayıflamak için farklı yöntemler arıyor. Sağlıklı kilo vermenin yollarından biri de kür tariflerinden geçiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun zayıflatan kür tarifleri de çok merak ediliyor.



Zayıflamak isteyenler diyet yapmadan da kilo verebilir. Diyet yapmadan tığ gibi olmak isteyenler için ayda 2 kilo verdiren kür tarifi burada.

ZEYTİN YAPRAĞI KÜRÜ İLE ZAYIFLAYIN!

İbrahim Saraçoğlu, diyet yapmadan ayda iki kilo verdiren zeytin yaprağı kürüne ilişkin nasıl şifa alınacağını da açıkladı.

Saraçoğlu, kilo vermek için kürü uygulamak isteyen kişilerin düzenli uyku almaları gerektiğini, stresten uzak kalmalarını, katkı maddesi barındıran gıdalardan uzak durmaları gerektiğini ve de tatlandırıcı tüketmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

İnsülin direncinin kırılmasına etki eden bu zeytin yaprağı küründe günde iki defa çay olarak tüketilmesi öneriliyor.

DİYET YAPMADAN 1 AYDA 2 KİLO VERDİREN ZEYTİN YAPRAĞI KÜRÜ TARİFİ

İbrahim Saraçoğlu'ndan kilo vermek isteyenler için önerdiği zeytin yaprağı kürü sağlıklı bir şekilde ayda iki verdirmesi ile dikkat çekiyor.

İşte İbrahim Saraçoğlu'ndan diyet yapmadan bir ayda iki kilo verdiren kür tarifi...

150 ml su kaynatılarak bir bardağa alınıp 1-2 dakika bekletilir. Hazırlan su eli yakmayacak ısıda olmalı.

Gölgede kurutulmuş bir tutam zeytin yaprağı ılıktan sıcak suyun içerisine ilave edilerek karıştırılır.

Hazırlanan çay; öğlen, akşam ya da sabah, akşam şeklinde günde 2 defa aç karnına içilir.

Kür, az 6-7 saat en fazla 10 saat bekletilir. Hemen içilmemelidir.

Dikkat: Kronik hastalar ve hamiler doktora danışmadan bu kürü kullanmamalı