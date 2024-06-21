Diyarbakır'ın gönüllü elçileri

Diyarbakır'da yaşayan Yakup Gökay (64), Mahmut Çavlı (55) ve Celal Yürük (61), merkez Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare yanında çayevi olarak işletilen tarihi mekanda haftanın belli günlerde bir araya geliyor.

Grup, tarihi mekanda çaldıkları cümbüş ve darbuka eşliğinde Diyarbakır türkülerini seslendiriyor. Keyifli zaman geçiren ziyaretçiler, grubun söylediği parçalarla halay çekiyor, müzik eşliğinde sohbet ediyor.