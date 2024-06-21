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21 Haziran 2024 Cuma 21:49:00 - Güncelleme:21 Haziran 2024 Cuma 21:49:00

Diyarbakır'ın gönüllü elçileri

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Gönüllü olarak seslendirdikleri Diyarbakır türküleriyle tarihi mekanı şenlendiriyorlar.

Diyarbakır'da yaşayan Yakup Gökay (64), Mahmut Çavlı (55) ve Celal Yürük (61), merkez Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare yanında çayevi olarak işletilen tarihi mekanda haftanın belli günlerde bir araya geliyor.

Grup, tarihi mekanda çaldıkları cümbüş ve darbuka eşliğinde Diyarbakır türkülerini seslendiriyor. Keyifli zaman geçiren ziyaretçiler, grubun söylediği parçalarla halay çekiyor, müzik eşliğinde sohbet ediyor.

Etiketler : Diyarbakır Diyarbakır türküleri Yakup Gökay
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