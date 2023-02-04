Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 30 yaralı
Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılara ekipler müdahale ediyor.
Mehmet Faysal Işık yönetimindeki yolcu otobüsü, Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü.
Olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
- Tunceli-Erzincan kara yolu zincirsiz tır geçişine kapatıldı
- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 30 yaralı
- Meteoroloji'den yoğun kar ve fırtına uyarısı
- İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
- Aksaray'da minibüs devrildi: 7 yaralı