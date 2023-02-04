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04 Şubat 2023 Cumartesi 19:26:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 19:26:00

Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 30 yaralı

Kaynak: TRT Haber

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Diyarbakır'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılara ekipler müdahale ediyor.

Mehmet Faysal Işık yönetimindeki yolcu otobüsü, Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü.

Olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : Diyarbakır Kaza yolcu otobüsü
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