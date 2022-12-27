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27 Aralık 2022 Salı 01:02:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 01:02:00

Diyarbakır'da terör operasyonu: DBP'li yöneticiler tutuklandı

Kaynak: AA

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Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Hayrettin Altun tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Aralık'ta gözaltına alınan ve aralarında Bayındır'ın da bulunduğu 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden DBP Eş Genel Başkanı Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Altun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerince şüphelilerin ev, iş yerleri ve parti binalarında yapılan aramalarda bazı delillere incelenmek üzere el konulmuştu.

Etiketler : Diyarbakır Altun terör operasyonu
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