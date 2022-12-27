Diyarbakır'da terör operasyonu: DBP'li yöneticiler tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Aralık'ta gözaltına alınan ve aralarında Bayındır'ın da bulunduğu 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden DBP Eş Genel Başkanı Bayındır ve DBP'li yöneticilerden Altun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Güvenlik güçlerince şüphelilerin ev, iş yerleri ve parti binalarında yapılan aramalarda bazı delillere incelenmek üzere el konulmuştu.