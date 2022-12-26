Diyarbakır'da piyasa değeri 38 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da piyasa değeri 38 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 22 Aralık'ta duyurduğu, kış üslenmesi hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 3 bin 651 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'Eren Abluka Sonbahar Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu' devam ediyor.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, nokta istihbaratına dayalı gerçekleştirilen operasyon kapsamında Lice ilçesi kırsal Akçabudak ve Çiftlik mahalleleri ile Kulp ilçesi Sarım Çayı bölgesinde devam eden arazi ve temas aramalarında, piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan 445 kilo esrar ele geçirildi.

Tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramada, 3 uzun namlulu tüfek, 2 havan mühimmatı, 11 bin 995 çeşitli çaplarda fişek, 6 şarjör, 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 40 kilo amonyum nitrat, 23 pil bloğu, 570 pil, 1 hilti makinesi, çok miktarda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.