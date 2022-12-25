Diyarbakır'da öğrenci velisi öğretmene taşla saldırdı

Yaprakbaşı İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Gümüş, okulda sorumsuz davranışlarda bulunan öğrencisi C.T.'yi uyarıp, ailesine bilgi verdi. Ancak öğrencisinin davranışlarında herhangi bir olumlu gelişme yaşanmayınca Gümüş, ailesini okula davet etti.

Öğrencinin annesi D.T., diğer çocukları 20 yaşındaki Y.T., ve 24 yaşındaki E.T. okula gelip, müdür odasında öğretmen Mehmet Gümüş ile görüştü.

Bir süre sonra 'İşimiz var' diyerek dışarı çıkan aile bireyleri, geri dönüp taşlarla öğretmene saldırdı. Başından yaralanan Mehmet Gümüş'ü öğretmen arkadaşları odadan çıkardı.

Gümüş'ün yaralı halde odadan çıkışı okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.