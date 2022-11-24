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24 Kasım 2022 Perşembe 22:03:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 22:03:00

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polis ve bekçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Silvan ilçesi Darköprü mevkisinde güvenlik güçlerini taşıyan otobüs devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri edildi.

Kazada araçta bulunan 11 güvenlik görevlisi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : Sağlık ekipleri Diyarbakır silvan
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