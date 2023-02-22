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22 Şubat 2023 Çarşamba 20:02:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 20:02:00

Diyarbakır'da ağır hasarlı sitenin yıkımı durduruldu

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu.

"Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir"

Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen Galeria Sitesinde devam eden yıkım çalışmalarının içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, "Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

ASKERİ HELİKOPTERLE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Yıkım çalışmasının durdurulmasının ardından dron ile kedinin bulunduğu kat tespit edildi. Daha sonra itfaiye ve AFAD ekipleri kedinin kurtarılması amacıyla çalışma başlattı.

İtfaiyeye ait 54 metrelik yangın ve kurtarma çalışmalarında kullanılan merdivenli şnorkel ile çalışma yürütüldü, ancak yetersiz kalınca askeri helikopter devreye girdi.

Olay yerine sevk edilen askeri helikopterden halatla indirilen bir personel iş merkezinin üstündeki binada kedinin bulunduğu kata ulaşmaya çalıştı. Binadaki hasar nedeniyle personel içeri giremedi ve helikopter olay yerinden ayrıldı.

Alanda, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor. Ekipler tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ait ilaçlamada kullanılan dron ile kedinin bulunduğu kata kedi kafesi bırakılmaya çalışılıyor.

Etiketler : Diyarbakır Değişikliği Bakanlığı Deprem

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