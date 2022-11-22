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22 Kasım 2022 Salı 00:53:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 00:53:00

Diyarbakır'da 7 gün süreyle eylem yasağı

Kaynak: DHA

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Diyarbakır Valiliği kent genelinde bugünden geçerli olmak üzere 7 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi eylemlere yasak getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerince yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanmasının önemli ölçüde sekteye uğratılarak, silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile 'ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak' kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği ve '27 Kasım' tarihinin PKK/KCK terör örgütü açısından sözde kuruluş yıldönümü olarak örgütsel anlam taşıdığı hususları göz önüne alındığında, devletimizin yurt içi ve yurt dışında yürütmekte olduğu başarılı operasyonlara karşı misilleme yapmak ve varlığını göstermek amacıyla terör örgütü tarafından belirtilen tarih ve öncesinin eylem amacıyla seçilebileceği öngörülmüş olup, açık alanlarda yapılabilecek toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri her türlü eylem (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 21.11.2022 günü saat 13.00'dan 27.11.2022 günü saat 23.59'a kadar (7) gün süreyle yasaklanmıştır."

Etiketler : diyarbakır eylem valilik
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