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Diyarbakır merkezli 'hacker' operasyonunda 16 tutuklama
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14 Nisan 2023 Cuma 18:58:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 18:58:00

Diyarbakır merkezli 'hacker' operasyonunda 16 tutuklama

Kaynak: AA

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Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen "hacker" operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Etiketler : Diyarbakır Şüpheli ceza hakimliği
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