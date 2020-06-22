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22 Haziran 2020 Pazartesi 10:03:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 10:03:00

Diyarbakır Lice'de 7 milyon 571 bin kök Hint keneviri ile 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: AA

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 571 bin kök Hint keneviri ile 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ile 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Bağlan ve Kabakaya kırsal mahallelerinde gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Er Muammer Gür Narkoterör Operasyonu", başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, önceden tespiti yapılan 89 farklı noktada 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar, kenevirleri sulamak amacıyla tarlalara kurulu şekilde tespit edilen 8 bin 400 metre uzunluğundaki su hortumu ve borusu ile 6 su motoru bulundu.

Keneviri sulamak için yapay havuz

Bölgede ayrıca tarlaya ekili keneviri sulamak amacıyla kazılan çukura yerleştirilen naylon örtüyle oluşturulmuş yapay sulama havuzu da ortaya çıkarıldı.

Açıklamada, "Lice ilçesinde ele geçirilen kenevir, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar oldu. Uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur." denildi.

Uyuşturucuyu yere attı

Öte yandan, Bağlan Mahallesi'nde yapılan aramada, güvenlik güçlerinin geldiğini fark ederek elindeki uyuşturucuyu yere atıp kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı.

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