Diyarbakır Kayapınar'da 55 kişinin korona testi pozitif çıktı mahalle karantinaya alındı

Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesinde bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine filyasyon ekipleri harekete geçti.



Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 54 kişide daha koronavirüs tespit edildi. İncelemenin ardından mahalle karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Mahallenin etrafında güvenlik önlemi alınırken, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.