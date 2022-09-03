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03 Eylül 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:03 Eylül 2022 Cumartesi 10:00:00

Diyarbakır anneleri 3 yıldır çocuklarının yolunu gözlüyor

Kaynak: TRTHaber

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Diyarbakır Annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetinde 3 yıl geride kaldı. Çocuklarının kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'liler, her fırsatta onların eylemini engellemeye ve provoke etmeye çalıştı. Ama aileler kararlı duruşlarından hiç taviz vermedi, hasretle çocuklarının dönmesini bekledi.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Binası önünde yüreği yanık annelerin feryadı yükseldi. Çocukları alıkonulan anneler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösterdi.

O gün, çocuklarını terör örgütü PKK'dan almak için başlattıkları evlat nöbeti çığ gibi büyüdü.

Hakaret ve tehditler onları yıldırmadı

Türkiye'nin dört bir yanından aileler eyleme katıldı. Teröre karşı birleşen yürekler büyüdü, Diyarbakır Anneleri oldu.

Kimi zaman eylemleri engellenmeye çalışıldı, HDP'li yöneticilerin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldılar. Ancak anneler çocuklarını almaya kararlıydı,, umutlarını hep diri tuttu.

37 aile çocuğuna kavuştu

Mücadeleleri çok geçmeden karşılık buldu. Eylemdeki 37 aile müjdeli haberi aldı. Terör örgütünden kaçan çocukları güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra onlara kavuştu.

3 yılda eyleme 304 aile katıldı. Umutlu bekleyişleri evlatlarına kavuşuncaya kadar sürecek.

Etiketler : diyarbaır diyarbakır anneleri pkk terör örgütü
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