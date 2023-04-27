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27 Nisan 2023 Perşembe 00:48:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 00:48:00

Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alacak

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığınca aşçı, temizlik, şoför ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına 4 bin 538 sözleşmeli personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere 235'i kadın, 444'ü erkek 679 aşçı, 1118'i kadın, 853'ü erkek toplam 1971 temizlik personeli, 746'sı kadın, 1091'i erkek olmak üzere de toplam 1837 koruma ve güvenlik görevlisi ile 51 şoför alımı yapılacak.

Adayların 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan alması gerekiyor.

Başvurular 5 Mayıs Cuma günü saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

Etiketler : Resmi Gazete Diyanet başkanlık
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