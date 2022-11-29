Diyalizden kurtulma sevinci
Diyarbakır'da yaşayan 6 yaşındaki Miraç, ailesi ile birlikte ateşli idrar yolu enfeksiyonu şikayeti üzerine Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu.
Diyarbakır'da yaşayan 6 yaşındaki Miraç, ailesi ile birlikte ateşli idrar yolu enfeksiyonu şikayeti üzerine Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu. Hastanın her iki böbreğinde 5'inci derecede idrar reflüsünün olduğuna tanı koyan doktorlar, Ermağan'ı diyalize muhtaç kalmaktan kurtardı.
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