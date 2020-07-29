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29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:18:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:18:00

Diyabet hastaları için yapmaya başlamıştı, siparişlere yetişemiyor

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Erzurum'da diyabet hastalarına özel mor baklava yapmaya başlayan baklava ustası, siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Mor baklavaya ise özellikle diyabet hastaları yoğun ilgi gösteriyor.

Erzurum'da 28 yaşındaki Selami Atiş, Malatya'da yapılan mor ekmekten esinlenerek diyabet hastaları için mor baklava üretimine başladı. Erzurum'da ilk defa Selami Usta tarafından yapılan, ahududu, incir, kırmızı lahana gibi mor sebze ve meyve özleri sayesinde şekerin hastalardaki negatif etkisini sıfırlayan ve tüketenin şeker oranında herhangi bir yükselmeye yol açmayan mor baklava, şeker hastalığı olup da tatlı yemeye korkan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Mor meyve ve sebzelerin kurutularak unla karıştırılıp hamurunun hazırlandığı ve arasına kaymak ile fıstık eklenen mor baklava, meyvelerden yapılan şerbet ile tatlandırılıyor. İçerisinde şeker maddesi bulunmayan mor baklava, hazırlandıktan sonra saatler içinde tükeniyor. Her yaştan bireyin damak tadına hitap eden mor baklava siparişlerine yetişemeyen Selami Atiş, şehir içi ve şehir dışından baklavaya çok sayıda talep olduğunu söyledi.

12 yaşından beri baklava ustası olarak meslek hayatını sürdürdüğünü ifade eden Selami Atiş, “Gaziantep ve Kahramanmaraş ustalarımızdan öğrendik mesleğimizi. 16 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Mor baklavayı, Malatya'da mor ekmek üretilmeye başladı bizde onu takip ettik. Bu ekmek diyabet hastalarına özelmiş. Oradan yola çıkarak araştırdık, onlar mor un kullanıyor biz Antep unu kullanıyoruz ama hamur aşamasında mor meyveleri kurutup katıyoruz. Şerbetini ise mor meyvelerden yapıyoruz. Şeker hastalarına bugüne kadar hiçbir şey olmadı, Sağlık Bakanlığı onaylı. Bayram öncesinde şehir içi ve şehir dışına siparişlerimiz var, yetiştirmekte güçlük çekiyoruz” dedi.

“Siparişleri yetiştirmek için gece gündüz vardiyalı çalışıyoruz”

Mor baklavayı Erzurum'da ilk defa kendisinin yaptığını kaydeden Atiş, “Erzurum'da ilk defa biz yapıyoruz. Türkiye'de yapanlar daha önce olmuş. Bizim baklavamız yüzde 100 meyvelerden oluşuyor. Günlük olarak 120-130 tepsi yapıyoruz ama bayram olduğu için bu sayı iki katına çıktı. Gece gündüz vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

3 yıldır şeker hastası olduğunu ifade eden bir vatandaş ise, “Selami ustada ilk bu mor baklava çıktığı zaman bana önerdi. Şeker hastası olduğum için biraz tereddütlü davrandım ama denedim. Herhangi bir problemim olmadı. Erzurum için ve hastalar için çok güzel bir şey. Normal bir baklava gibi tadı aynı değişen hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.

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