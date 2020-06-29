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29 Haziran 2020 Pazartesi 21:42:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 21:42:00

Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da menkul kıymetler borsasına (PSX) yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karaçi'deki menkul kıymetler borsasına ait binaya gerçekleştirilen terör saldırısı sonu

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."

Pakistan'da menkul kıymetler borsası binasına rastgele ateş açarak giren 4 saldırgan 3 kişinin ölümüne sebep olurken, 7 kişiyi de yaralamıştı.

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenmişti.

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