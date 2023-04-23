23 Nisan 2023 Pazar 23:41:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 23:41:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Sudan'daki durum ve tahliyeler konusunda telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Sudan'daki durum ve tahliyeler konusunda işbirliği ele alındı.
- 200 depremzede çocuk 11 eski futbolcu ile maç yaptı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile telefonda görüştü
- Tatilcilerin Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yoğunluğu sürüyor
- Adana'da silahlı kavga: Yoldan geçen kadının kucağındaki bebek hayatını kaybetti
- Osmangazi Köprüsü ulaşıma nefes aldırdı
- Dönüş yolundaki tatilciler yoğunluk oluşturdu