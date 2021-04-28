'Diriliş Ertuğrul'un etkisiyle yollara düştüler

TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından ilginin arttığı Osmanlı'nın "kuruluş kenti" Söğüt, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Dağıstan, Afrika gibi coğrafyalardan ziyaretçileri ağırlıyor. İngiltere'de yaşayan emekli Pakistanlı Rab Nawaz Khan, eşi ve oğluyla Ertuğrul Gazi ile Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etmek için Bilecik'e geldi. Pakistanlı aile, türbe ziyaretleri sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

