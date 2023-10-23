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23 Ekim 2023 Pazartesi 06:48:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 06:48:00

Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kontrolden çıkan bir araç elektrik direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Afşin ilçesi Emirli Mahallesi yolunda R.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Ortadan ikiye ayrılan araçtaki R.K. ve R.B. bulundukları yerde sıkıştı. Olay yerine giden vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılara 112 sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.B. hayatını kaybederken, hayati tehlikesi devam eden R.K. ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler : kahramanmaraş otomobil kaza
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