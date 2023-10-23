Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Afşin ilçesi Emirli Mahallesi yolunda R.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Ortadan ikiye ayrılan araçtaki R.K. ve R.B. bulundukları yerde sıkıştı. Olay yerine giden vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılara 112 sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.B. hayatını kaybederken, hayati tehlikesi devam eden R.K. ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.