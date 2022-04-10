Diplomaya doyamadılar

33 YAŞINDA 11 DİPLOMA



Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) doktora öğrencileri Melike ve Ece Çağlayan kardeşler, öğrenme ve çalışma azimleri sonucunda çeşitli üniversitelerin farklı bölümlerinden 11 lisans ve yüksek lisans diploması aldı. ODTÜ Enformatik Enstitüsü Tıp Bilişimi Bölümünde doktora yapan 33 yaşındaki Melike ve 32 yaşındaki Ece Çağlayan, "Şimdi sırada 'felsefe, sosyoloji, hukuk ve eczacılık' eğitimi var" diyor.

Meraklı oluşlarının anne ve babalarından geçen bir özellik olduğunu söyleyen Çağlayan kardeşler, babalarının muhasebe ve işletme bölümlerini bitirdiğini, annelerinin ise mezun olduğu hemşirelik yüksekokul programını 65 yaşında lisans programına tamamladığını kaydetti.

KARATEDE SİYAH KUŞAKLAR

Okul eğitiminin yanında dövüş sanatları, müzik, yüzme, dans, heykel, resim ve yoga alanlarında da dersler alan kız kardeşlerin karatede siyah kuşağı bulunuyor. Melike, "Bazen Ece bana 'Abla ne olursun dur' diyor çünkü aynı anda birçok şey yapıyoruz" dedi. Küçüklüğünden bu yana yalnızca okulda verilen eğitimle yetinmediklerini dile getiren Ece de "Öğrendikçe daha çok şey öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.