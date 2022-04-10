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10 Nisan 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 18:00:00

Diplomaya doyamadılar

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Öğrenme aşkıyla kimyadan çalışma ekonomisine, bilgisayar mühendisliğinden fotoğrafçılığa kadar 11 bölümden diploma alan Melike ve Ece kardeşler, ODTÜ'de doktora yapıyor. Felsefe, sosyoloji, hukuk ve eczacılık da okumak istiyorlar.

33 YAŞINDA 11 DİPLOMA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) doktora öğrencileri Melike ve Ece Çağlayan kardeşler, öğrenme ve çalışma azimleri sonucunda çeşitli üniversitelerin farklı bölümlerinden 11 lisans ve yüksek lisans diploması aldı. ODTÜ Enformatik Enstitüsü Tıp Bilişimi Bölümünde doktora yapan 33 yaşındaki Melike ve 32 yaşındaki Ece Çağlayan, "Şimdi sırada 'felsefe, sosyoloji, hukuk ve eczacılık' eğitimi var" diyor.

Meraklı oluşlarının anne ve babalarından geçen bir özellik olduğunu söyleyen Çağlayan kardeşler, babalarının muhasebe ve işletme bölümlerini bitirdiğini, annelerinin ise mezun olduğu hemşirelik yüksekokul programını 65 yaşında lisans programına tamamladığını kaydetti.

KARATEDE SİYAH KUŞAKLAR

Okul eğitiminin yanında dövüş sanatları, müzik, yüzme, dans, heykel, resim ve yoga alanlarında da dersler alan kız kardeşlerin karatede siyah kuşağı bulunuyor. Melike, "Bazen Ece bana 'Abla ne olursun dur' diyor çünkü aynı anda birçok şey yapıyoruz" dedi. Küçüklüğünden bu yana yalnızca okulda verilen eğitimle yetinmediklerini dile getiren Ece de "Öğrendikçe daha çok şey öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.

Etiketler : öğrenme çalışma diploma
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