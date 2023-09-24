Dilsiz berberin ilginç sergisi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 350 haneli Ferhadanlı Mahallesi'nde 2 metrekarelik dükkanda berberlik yapan Dilsiz berber" olarak bilinen 78 yaşındaki işitme engelli Kamil Yıldız, kimi vesikalık kimi farklı boydaki sürekli müşterilerinin fotoğraflarını yıllar önce dükkanında sergilemeye başladı.

İşitme engeline bağlı olarak konuşma yetisi de gelişmeyen Yıldız, müşterileriyle el işaretleriyle anlaşarak mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Hem dükkanındaki mini fotoğraf sergisi hem de müşterileriyle el işaretleriyle diyalog kurma çabası "Dilsiz berber"i diğer meslektaşlarından farklı kılıyor.