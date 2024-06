KAŞLARIN TAM ORTASINA MASAJ

Şöyle bir masaj çok iyi rahatlatmaz mı? İşte biz de tam bunu diyoruz. Basınç noktalarına masaj yapmak her türlü stresten geçici olarak kurtulmanın etkili formüllerinden biri. Kaşlarımızın tam ortasına masaj yapmak vücudunuzdaki stresi ve kaygıyı ortadan kaldırmanın harika bir yolu.

STRESE BUZ!

Buz adeta bir ağrı kesici gibidir. Ağrıyan bölgemize buz koymak hem acımızı dindirebilir hem de stresimizi azaltabilir. Buz ayrıca Akut yaralanmaların yanı sıra oluşabilecek iltihaplanma ve şişliklerle baş etmede de en iyi yardımcılardan biri.

SAKIZ ÇİĞNEMEK

Sakız çiğnemenin kişiyi rahatlattığı herkes tarafından bilinir. Ayrıca yapılan bir araştırmaya göre sakız çiğneme eyleminin stresi azalttığı ve uyanıklık düzeylerini artırdığı görüldü.

DİLE TUZ

Kaygılarınız çok ve artık hayatınızı etkiliyorsa çözümü çok basit! Bu küçük numara sizi kaygılarınızdan uzaklaştırabilir ve duyularınızı harekete geçirerek sizi topraklayabilir. Dilinize biraz tuz sürün ve gevşeyin. Birde bol bol su içmeyi aman ihmal etmeyin.

PORTAKAL ORDA KAL!

C vitaminin faydalarını saysak ömrümüz yetmez. Ama en etkili şifalarından biri stresi yok etmesi olabilir. Stres seviyenizi C vitamini ile dengeleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Gün içinde ne kadar çok C vitamini tüketirseniz, stresle baş etmeniz o kadar kolay olur.