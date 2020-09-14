14 Eylül 2020 Pazartesi 17:19:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 17:30:00
Dilimi 550 lira! 24 ayar altın kaplamalı baklava
Kaynak: DHA
ABONE OL
Bursa'nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.
Baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı.Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi. Argün Gürol, “İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var.
Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı” dedi.
Sivas'ta bir şahıs, karantina süresinin bitmesine 4 saat kala dışarı çıkınca KYK yurduna yerleştirildi
- Minik Aybüke'yi komaya sokan ehliyetsiz ve alkollü sürücü Emel Gümüş tutuklandı
- Bamya yedikten sonra fenalaşan 3 yaşındaki Alya öldü
- Dilimi 550 lira! 24 ayar altın kaplamalı baklava
- Devasa iki gemi, 1600 araç lastiği kullanılarak suya indirildi
- Koronavirüsten ölen hastanın son mesajı: Ben geç kaldım, siz kalmayın
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat