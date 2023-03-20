Dilekçe verip maaşını iptal ettirdi

Aksaray Yenikent beldesinde yaşayan kas hastası işitme ve konuşma güçlüğü olan 41 yaşındaki Bayraktar, bir süre ayakkabı boyacılığı yaptı. Semt pazarlarında oyuncak satan Bayraktar, yıllardır işlettiği 15 metrekarelik bakkal dükkanından kazandığı parayla evinin geçimini sağlıyor.



Yüzde 85 engelli olan 5 çocuk babası Bayraktar, işlerinin iyi gitmesi üzerine aldığı engelli maaşını 2006'da iptal ettirdi. Bayraktar "Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var düşüncesiyle dilekçe verip, engelli maaşını iptal ettirdim. İki yıl kadar aldığım parayı da iade ettim" dedi.