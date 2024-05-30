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30 Mayıs 2024 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2024 Perşembe 13:00:00

Dilan Polat'ı korku sardı! Baltalı caniyi görünce iyileşti!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Tahliye talebiyle gönderildiği Adli Tıp'tan ‘psikolojik tedavi' kararı çıkan Dilan Polat'ı korku sardı. Daha önce annesi ve anneannesini parçalayan Çataklı'yla kaldığı hastane koğuşuna dönmek istemeyen fenomen, cezaevinde kalmak istiyor.

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ı 'seri katil korkusu' sardı. 4 yıldır antidepresan ilaç kullanan Polat, 29 Aralık'ta ilaçları bittiği için İstanbul Bakırköy'deki Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastanedeki tetkiklerin ardından yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülen Polat'ın hastanede birkaç günü baltalı cani Rabia Çataklı ile aynı koğuşta kaldığı ortaya çıktı. Polat'ın öldürdüğü annesini 116; anneannesini de 6 parçaya bölen Çataklı'dan çok korktuğu; giderken pijamasını hediye ettiği öğrenildi.

TEDAVİDEN VAZGEÇTİ

Dilan Polat, daha sonra Silivri Cezaevin'de sinir krizi geçirerek kendisine zarar verdi; 20 Mayıs'ta tahliye talebiyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ancak Adli Tıp, Polat'ın aynı hastanede tedavi edilebileceği yönünde karar verdi. Rabia Çataklı'nın yanına dönme ihtimali üzerine Polat'ı büyük korku sardı.

AKŞAM'a konuşan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya "Kendisi orada tedavi gören mahkumlardan tedirgin oldu. Bana kendisini iyi ve sağlıklı hissettiğini söyledi. Tedavi görmekten vazgeçti. Savcılığa bu yönde dilekçe verdik" dedi.

AKIL HASTANESİNE GİTMEK İSTEMİYOR

Dilan Polat'ın avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Müvekkilimiz meseleyi idrak edip tefekkür etmesi neticesinde bir sorunu olmadığını, cezaevi koşullarında yedi aydır yaşadığı gibi bundan sonra da yaşayabilme halini mevcut olduğunu söylemektedir. Herhangi bir hastaneye yatırılmaması, özgür iradesiyle cezaevi koşullarında tutukluluğun sürdürülmesini talep ederiz."

Dilan Polat, ocak ayında Bakırköy Ruh Sağlığı Hastanesi'nde muayane olmuştu.

DİLAN POLAT'IN BÜYÜK KORKUSU

Zonguldak'ta geçen yıl cinnet getiren Rabia Çataklı, annesi ve anneannesini uyudukları sırada baltayla öldürüp parçalamış; uzuvlarını sokağa atmıştı. Cani, kendi parmağını da kesip yutmuştu.

Etiketler : fenomen dilan polat rabia çataklı
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