Dikkat ! Mavi ışık cilde bunu yapıyor

Mavi ışık, görünür ışık spektrumunun yüksek enerjili bir bölümüdür. Güneş, doğal bir mavi ışık kaynağıdır. Ancak, dijital cihazlar (bilgisayarlar, telefonlar, tabletler) ve LED aydınlatmalar da önemli miktarda mavi ışık yayar. Mavi ışık, kısa dalga boyu (380-500 nanometre) ve yüksek enerjisi nedeniyle gözlerimize ve cildimize derinlemesine nüfuz edebilir.

İşte, okulda, evde, dinlenirken, eğlenirken her anımızda ve her yerde mavi ışığa maruz kalıyoruz. Mavi ekranlar, cildinizde kırışıklık, leke ve kuruluğa neden olabilir. Bu zararlardan korunmak için ne yapmalıyız hepsi adım adım haberimizde. Sağlıklı bir cilt için bu basit adımları uygulamayı unutmayın!

MAVİ IŞIĞIN CİLDE VERDİĞİ ZARARLAR



1. Erken Yaşlanma

* Kırışıklıklar ve Çizgiler: Mavi ışık, ciltte kollajeni bozarak kırışıklıkların ve ince çizgilerin oluşmasına yol açar.

* Serbest Radikaller: Mavi ışık, serbest radikal üretimini artırarak cilt yaşlanmasını hızlandırır.

2. Cilt Lekeleri

* Hiperpigmentasyon: Mavi ışık, ciltte lekelerin ve renk değişikliklerinin oluşmasına neden olabilir.

3. Nem Kaybı

* Cilt Kuruluğu: Mavi ışık, cildin nem bariyerine zarar vererek kuruluğa ve tahrişe yol açar.

MAVİ IŞIKTAN NASIL KORUNURUZ?



1. Ekran Filtreleri ve Gözlükler

* Mavi ışık filtreli ekran koruyucuları ve gözlükler kullanarak cildinizi koruyabilirsiniz.

2. Cilt Bakım Ürünleri

* Antioksidan içeren serumlar ve geniş spektrumlu güneş kremleri, cildinizi mavi ışığın zararlarından korur.

3. Ekran Süresini Azaltma

* Mümkünse, dijital cihazlarla geçirdiğiniz süreyi azaltın ve düzenli molalar verin.