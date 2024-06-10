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10 Haziran 2024 Pazartesi 17:46:00 - Güncelleme:10 Haziran 2024 Pazartesi 17:46:00

Dikkat! Kurban eti bu yüzden sertleşiyor

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Kurban Bayramı'nda kurban etini pişirme hataları etin sertleşmesine neden oluyor. Bazıları eti hemen dondurucuya atıyor, bazıları hemen pişiriyor. Peki, hangisi doğru? İşte etin sertleşmesine sebep olan hatalar...

Kurban Bayramı yaklaştıkça etin pişmesi, ve sertleşmesiyle ilgili araştırmalar da artıyor. Kurban etini pişirirken yapılan hatalar etis sertleştiriyor.

Kesilmiş etin 24 saat geçmeden dondurulmamasını söyleyen Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, kurban etinin sertleşmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Kesilmiş eti 24 saat geçmeden dondurursak et ölüm sertliği aşamasında donmuş olur. Çözdürdüğümüz zaman ise tekrar en sert halini alır. Yeni kestiğimiz et ise en yumuşak haldedir. Yavaş yavaş sertleşir ve daha sonra yavaş yavaş tekrar gevşemeye başlar. Bu esnada damarlardaki kanlar süzülür, laktik asit oluşumuyla birlikte PH oluşur."

KAHVALTIDA KAVURMA TÜKETMEK ZARARLI MI?

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, kurban eti önerilerini şöyle sıraladı:

"Kestiğimiz kurban etlerimizi 15 güne kadar buzdolabı koşullarında saklayabiliriz. Dondurmak istiyorsak en az 24 saat...Et sindirilmesi oldukça zor. Midemizi oldukça uyaran bir materyaldir. Bu sebeple mutlaka kahvaltıyı yapmalıyız. Kahvaltıda et gibi sindirimi zor şeyleri tüketmek yerine normal kahvaltıyı yapıp öğlen yemeği için kestiğimiz kurban etini tercih etmeliyiz."
Etiketler : kurban eti kurban eti neden sertleşir kurban bayramı et
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