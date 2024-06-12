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12 Haziran 2024 Çarşamba 19:04:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 19:04:00

Dikkat! Kırık kalp sendromu, kalpte hasar bırakıyor

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Kalbinizin gerçekten kırıldığını biliyor muydunuz? Siz de haberiniz olmadan ‘kırık kalp sendromu' geçirmiş olabilirsiniz. Hadi gelin duygusal ve fiziksel stres faktörleri nedeniyle ortaya çıkabilen kırık kalp sendromuna yakından bakalım.

Her ne kadar yoğun duygusal travmalar kalp kırıklığına yol açsa da aslında fiziki olarak da kalp üzerinde belirgin etkiler yaratabiliyor.

KIRIK KALP SENDROMU NEDİR?

Sıklıkla yoğun stres, üzüntü veya şok sonrası ortaya çıkan bir kalp sorunudur. Bu durumda, kalbin sol ventriği geçici olarak zayıf veya felç olur ve kalp kası işlevini tam olarak yerine getiremez.

KIRIK KALP SENDROMUNA NE SEBEP OLUR?

Genellikle duygusal veyahut fiziksel stres kırık kalp sendromuna sebep olur. Ani gelişen şiddetli üzüntü, stres ve hayal kırıklıkları kırık kalp sendromunu tetikleyebilir.

Duygusal stresler;

  1. Sürpriz
  2. Öfke
  3. Korkmak
  4. Yas

Fiziksel stresler;

  1. Felç
  2. Nöbet
  3. Kanama
  4. Nefes almada zorluk
  5. Düşün kan şekeri

KIRIK KALP SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

Kırık kalp sendromunun belirtileri kalp krizine benzeyebilir. Özellikle ani başlayan göğüs ağrısı kalp krizi ile karıştırılmasına sebep olur.

Aşağıda belirtilen semptomlar, stres anından dakikalar veyahut saatler sonra başlayabilir. İşte o belirtiler;

  1. Nefes darlığı
  2. Baş dönmesi
  3. Terleme
  4. Göğüs ağrısı

HEMEN DOKTORUNUZU ARAYINIZ

Eğer bu belirtileri hissediyorsanız hemen doktorunuzu aramanızı öneririz.

KIRIK KALP SENDROMU TEHLİKELİ Mİ?

Kırık kalp sendromu tehlikelidir. Bazı anlarda ciddi kalp kası güçsüzlüğüne neden olur. Bunun sonucunda;

Şok etkisi,

Kalp yetmezliği,

Düşük kan basıncı,

Potansiyel olarak yaşamı tehdit eden kalp ritmi anormallikleri yaşanabilir.

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