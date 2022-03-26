Dikkat eksikliği şampiyonluk getirdi

Gaziantep'te yaşayan Fatma Polat, epilepsi hastalığı nedeniyle yaşadığı unutkanlığı yenmek için doktorların önerisiyle satranca başladı. Polat, satrancı dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu yaşayan oğlu Mehmet'e de öğretti.



Şehitkamil Belediyesi Satranç Merkezi'ne giden anne ve oğlu, bu sporda ilerleme kaydetti. 8 yıl önce satranca başlayan 15 yaşındaki Mehmet Polat, yeteneğiyle 5 birincilik elde etti, 47 madalya ve 10 kupa kazandı.