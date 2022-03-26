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26 Mart 2022 Cumartesi 17:37:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 17:37:00

Dikkat eksikliği şampiyonluk getirdi

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Gaziantep'te yaşayan Fatma Polat, epilepsi hastalığı nedeniyle yaşadığı unutkanlığı yenmek için doktorların önerisiyle satranca başladı. Polat, satrancı dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu yaşayan oğlu Mehmet'e de öğretti.

Gaziantep'te yaşayan Fatma Polat, epilepsi hastalığı nedeniyle yaşadığı unutkanlığı yenmek için doktorların önerisiyle satranca başladı. Polat, satrancı dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu yaşayan oğlu Mehmet'e de öğretti.

Şehitkamil Belediyesi Satranç Merkezi'ne giden anne ve oğlu, bu sporda ilerleme kaydetti. 8 yıl önce satranca başlayan 15 yaşındaki Mehmet Polat, yeteneğiyle 5 birincilik elde etti, 47 madalya ve 10 kupa kazandı.

Etiketler : gaziantep fatma polat şehitkamil
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