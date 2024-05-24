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24 Mayıs 2024 Cuma 07:05:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2024 Cuma 07:05:00

Dezavantajlı çocuklara ritim dersi

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Kırklareli'nde yaşayan Dilara Artun, dezavantajlı çocuklara ritim eğitimi veriyor.

Kırklareli'nde yaşayan Dilara Artun (34), kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve topluma kazandırmak amacıyla dezavantajlı çocuklara ritim eğitimi veriyor. "Ritimle Hayata Bağlan Projesi"ni hayata geçiren Artun, bir yıldır Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Koordinasyon Merkezi'nde ritim eğitimi veriyor. Artun, darbuka ve davul çalmayı öğrettiği çocukların müzik aracılığıyla hayata bağlanmalarını sağlamak için yoğun çaba harcıyor.

Etiketler : kırklareli çocuk ritim dersi
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