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25 Ocak 2023 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 19:00:00

Devletin şefkatli kolları iyileştirdi

Kaynak: İHA

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Bursa'da çöp evde bulunup Antalya'da koruma altına alınan 10 yaşındaki C.M.A., sağlığına kavuştu. 6 aydır devletin şefkatli kollarında yaşayan ve 14 kilo alan çocuk artık kitap okuyor, çizgi film izliyor, arkadaşlarıyla futbol ve satranç oynuyor.

Bursa'da çöp evde bulunup Antalya'da koruma altına alınan 10 yaşındaki C.M.A., sağlığına kavuştu. 6 aydır devletin şefkatli kollarında yaşayan ve 14 kilo alan çocuk artık kitap okuyor, çizgi film izliyor, arkadaşlarıyla futbol ve satranç oynuyor.

SEVGİ EVİNE YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Bursa'da Nilüfer Belediyesi temiz görevlilerince teyzesinin evinde kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında baygın halde bulunan 10 yaşındaki C.M.A.'nın görüntüleri 24 Temmuz 2022'de basında yer almıştı. Annesi Y.A'nın (48) yaşadığı Antalya'ya getirilen çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alınmıştı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi edilen çocuk, sevgi evine yerleştirilmişti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, C.M.A.'yı, Antalya'da kaldığı sevgi evinde ziyaret etti.

ARKADAŞLARIYLA ÇOK MUTLU

Çocuğun devletin kanatları altında mutlu olduğunu dile getiren Özkan, "Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Hastanemize geldiğinde 17 kiloydu, şimdi 31 kiloya çıkmış. Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor" dedi. Özkan, birinci sınıfa giden C.M.A.'nın kitap okumayı ve satranç oynamayı çok sevdiğini söyleyerek "Arkadaşlarıyla ilişkileri çok güzel. Onlarla keyifli zaman geçiriyor" diye konuştu.

Etiketler : bursa çöp ev antalya
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